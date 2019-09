6ix9ine : Snoop Dogg le clashe sévèrement, encore une fois !

Snoop Dogg, Meek Mill, YG... Ils sont tous sur les côtes de 6ix9ine.

Snoop Dogg s'est une nouvelle fois attaqué à 6ix9ine sur Instagram...

L'affaire 6ix9ine fait encore une fois polémique aux US ! Au début du mois de septembre, on vous annonçait que Tekhasi 6ix9ine avait accepté le statut de "témoin coopérant" pour balancer ses anciens confrères : les Gangsta Bloods. Le rappeur de 23 ans souhaite se "victimiser" devant la justice en dénonçant les crimes de ses ex-boss à leur procès pour ainsi abréger sa peine de prison.

Grâce à ce statut, plusieurs accusations outre celles de racket (trafic d'argents et d'objets) vont être supprimées : par exemple, ses potentielles agressions physiques et sexuelles sur son ex-petite-amie ne devraient pas être évoquées au procès. Aussi, la vidéo très sombre de 6ix9ine en train de simuler l'acte sexuel sur une mineure de 13 ans passera également en sourdine grâce à ce statut de coopérant.

6ix9ine, convaincu par ses avocats, a décidé officiellement de coopérer avec la justice... Et ça n'est pas sans risque ! Sa famille doit être quotidiennement surveillée par des gardes du corps. Et si 6ix9ine peut se faire assassiner à tout moment, encore plus s'il parvient à sortir de prison. D'ailleurs, ce statut de témoin coopérant pour espérer être libre ne plaît pas à tout le monde...

La semaine dernière, rappelez-vous, le rappeur YG l'avait encore une fois insulté de façon très crue ! Il lui a même dédié une chanson nommée "Stop Snitchin". En concert la semaine dernière, YG a rappé ce son avec des photos de 6ix9ine qui apparaissaient derrière lui. Mais aujourd'hui, ça n'est pas le seul rappeur américain à en vouloir à l'artiste coloré... Ils sont quasi tous sur ses côtes !

Ce week-end, c'est Snoop Dogg qui s'est exprimé une nouvelle fois sur son ressenti via le réseau Instagram. En effet, le rappeur a partagé une phrase qui disait "Tekashi 6ix9ine Is Safe & Secured In Jail Unit With Other Snitches" qui se traduit par : "Tekhasi 6ix9ine est en lieu sûr et en sécurité dans une prison avec d'autres grosses poucaves". Dans la légende, Snoop Doggy Dogg a ajouté des petits emojis : le rat (symboliquement fourbe), l'emoji policier, une voiture de police et un juge"; plutôt bien résumé le bail. Et les rappeur Meek Mill et Fatboy SSE ont commenté cette légende avec un petit rat également.

Le monde du rap américain semble véritablement lui tourner le dos. Daniel Hernandez (vrai nom de 6ix9ine) est en bonne voie pour être libéré plus tôt que prévu... La liberté, oui. Mais à quel prix ?