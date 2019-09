Drake clashe-t-il Kanye West avec un sweat ?

Les fans de Drake ne sont pas passés à côté de son sweat. Pour eux, c'est un tacle à Kanye West.

Drake a été aperçu avec un sweat assez original. Il n’est pas passé à côté de l’oeil expert des fans de l’artiste (et des fashionistas). Pour eux, pas de doute : il tacle Kanye West !

Samedi 14 septembre, Drake poste des photos sur instagram. On le voit sortir d’un concert de Lil Keed à Los Angeles. En apparence, l’image est assez banale. A un détail près. Le sweat de Drake ne passe pas inaperçu du tout. On peut même dire que jamais un sweat n’a été autant analysé, décrypté, interprété. La raison ? Le motif inscrit sur le vêtement. Une phrase plus précisément : "Ye must be born again" que l’on peut traduire par : "Ye doit naitre à nouveau."

Certains voient le slogan comme une provocation. En même temps,"Ye" fait référence au surnom de Kanye, et au titre de son dernier album solo. Un tacle donc évident.

Il faut savoir que Kanye et Drake ont une querelle qui ne date pas d'hier. L’année dernière le rappeur de Chicago accusait Drake d’avoir menacé sa famille. Et selon lui, il l'aurait clashé sur le titre Sicko Mode de Travis Scott. Il déclarait : «Ca fait 6 mois que j’essaie de te croiser Bro. Tu me clash à demi-mots sur le disque de Travis et tu envoies des textos à Kris pour demander comment va la famille.»

Drake lui, est certain que c’est Kanye West qui a balancé à Pusha-T l’existence de son fils. Ce dernier évenement aurait fait naitre le titre à charge Story of Adidon.

En tout cas, à défaut de nous faire un remake de l'octogone, les deux artistes auront la possibilité de s'affronter via les charts. L'album Jesus Is King de Kanye va sortir le 27 septembre. Le nouvel opus de Drake a lui été annoncé pour le mois de novembre.

Selon vous, qui va gagner ?