Booba : il s'en prend à... Michel Sardou !

Michel Sardou a tenu des propos que Booba n'a pas apprécié.

Nouvelle cible pour Booba ! Après Rohff, La Fouine, Damso, Gims, Kalash, Angèle, et Kaaris, le rappeur s'en prend à Michel Sardou ! Ce dernier a tenu des propos que Kopp n'a pas trop aimé.



Contre toute attente, c’est Michel Sardou qui a lancé les hostilités. Enfin de manière indirecte. En pleine promotion pour la pièce de théâtre N'écoutez pas, mesdames, il enchaine les interviews. Et qui dit interview dit « se livrer sans filtre ». C’est ce qu’il a fait.

Invité sur France 2, le chanteur de variétés françaises s’est exprimé sur le rap. On peut dire qu’il a une vision bien à lui de ce genre musical. Il n’est pas passé par quatre chemins. Selon lui : « [c’est] un rap violent, un rap qui en veut à quelqu’un. »

Evidemment, Booba n’est pas passé à côté de ces déclarations. Celui qui vient de sortir le clip de "Glaive", n’en rate jamais une. Sa réponse a été sans équivoque. Comme à ses habitudes il a pris son téléphone, a ouvert son appli Insta, et nous a offert une série de story à la B2O.

Il a d’abord posté l’extrait de l’interview et il a enchainé avec des vidéos. Dans ces dernières on lit plusieurs phrases sorties des chansons de Sardou. Des mots qu’il considère comme « violents ». Sorte de riposte aux dires de l’icône de la chanson française.

Que disent les paroles ? Tout simplement : "Tu as volé mon enfant", "Versé le sang de mon sang", "Tu as tué l'enfant d'un amour", “Je veux ta mort”, “J’aurai ta peau, tu périras“.

On ne peut pas faire plus claire. Nul doute que Michel Sardou aura des échos de cette réponse. Mais pas sur qu’il souhaite un octogone avec l'homme aux singles de diamant.