Vald : son album sera disponible en 4 exemplaires !

"Ce monde est cruel" bientôt disponible...

Depuis quelques jours, le nouvel album de Vald et sa communication pour le moins mystérieuse autour sont un sujet très présent dans l'actualité. Alors que le rappeur a dévoilé son morceau "Journal Perso II" (qui fait suite à son morceau de 2011) le 12 septembre à minuit, il s'est enfin décidé à nous en dire un peu plus. C'est donc la cover et le nom de l'opus qui ont été révélés : le projet s'intitulera donc "Ce monde est cruel".

"4 versions uniquement disponibles pendant 1 semaine et limitées à 3000 exemplaires avec 1 bonus différent par version." Ça s'annonce très lourd."

Alors que l'album devrait voir le jour au mois d'octobre prochain, Vald donne de nouvelles précisions : son projet sera disponible en 4 versions différentes. Si chacune des éditions aura sa couleur : rouge, bleu, vert, ou violet; elle comporteront également un inédit différent à chaque fois. Attention, ces offres ont une fin et ne seront plus disponibles à compter du 19 octobre à minuit. Il faudra donc être très vifs pour savoir ce que les projets contiennent...

Si l'on a pu découvrir le cover de la version rouge de l'album, les trois autres couleurs n'ont pas encore été révélées... et pour le moment on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Vald n'a pas fini de faire durer le suspens, et la communication de son nouvel opus met la barre très haute ! Restez bien à l'affût, de nouveaux indices pourraient bien surgir à n'importe quel moment sur les réseaux sociaux ou encore sur le site de l'artiste !