Eminem : bientôt un nouvel album ?

Le rappeur sème le doute sur les réseaux...

La possibilité qu'un nouvel album d'Eminem arrive bientôt sur les plateformes se rapproche de plus en plus de la réalité, et ses supporters s'affolent et se posent beaucoup de questions sur les réseaux sociaux. Mercredi 11 septembre, un mystérieux téléchargement sur la page YouTube de l'artiste a tout bousculé sur Internet.

La vidéo est une piste audio de Kenny G. qui ressemble à du smooth jazz. Assez surprenant. Sur le visuel, on peut lire : "PhilipJones16" et "THE REAL SLIM SHADY". En fond, on y voit une photo paisible d'une route de campagne déserte.

Pour rappel, le lancement de "Revival" en 2017 a débuté de la même manière. Mais au lieu du smooth jazz, l'équipe d'Eminem avait construit toute une campagne de communication autour d'un médicament fictif appelé "Revival" aussi. Plutôt original. La campagne a débuté en octobre de la même année et en décembre, le neuvième album studio de Slim Shady avait débarqué. L'expérience se répéterait-elle ?

Les fans du rappeur de Détroit se sont rués sur Twitter pour tenter de déchiffrer le sens du dernier clip paru sur YouTube. Est-ce une nouvelle chanson ? Une blague ? Le début d'un nouvel album ?

Quoi que ce soit, il est sûr que cette nouvelle fait déjà beaucoup de bruit et fait couler beaucoup d'encre. Pour savoir ce qu'il en est, il faudra donc faire preuve d'un petit peu de patiente.

On vous laisse découvrir le titre ainsi quelques réactions (parmi de très nombreuses) ci-dessous !