Vald : il sème le doute autour de la sortie de son album !

Le rappeur fait durer le suspens...

Alors que Vald a annoncé son troisième album il y a à peu près deux semaines maintenant, le rappeur continue de faire monter la pression. C'est en effet sur ses réseaux sociaux que l'artiste a décidé de publier quelque chose de mystérieux... et cela est loin d'avoir échappé à sa fanbase.

Si tout le monde attend avec impatience que Vald se décide à dévoiler la date de sortie du nouveau projet et donne un peu plus d'indices, il n'hésite pas à publier des petites vidéos sur son compte Instagram et sur son compte Twitter, sans pour autant en dire plus pour le moment. On sait qu'il travaillera à nouveau avec son pote Seezy, et que l'opus arrive à grands pas, mais c'est tout. Ni date de sortie donc, ni cover, ni tracklist, mais un indice !

Il y a à peine une heure, le rappeur a annoncé que le titre "Journal Perso II" verrai le jour à minuit. Surêment une suite de son titre "Journal Perso" qui apparaissait sur son album "NQNTMQMQMB" paru en 2011. Une explication qui prend alors tout son sens lorsque l'on lit son tweet "Page deux, chapitre deux.." : en référence au début du morceau "Journal Perso" donc, qui commence par "Page 1, chapitre 1 / Putain d'putain d'versert 1 (...)"

A priori, l'album devrait voir le jour courant septembre, mais rien est moins sur pour l'instant. Il faudra donc faire preuve d'encore un peu de patiente pour le savoir. En attendant, n'hésitez pas à guetter les réseaux sociaux du rappeur qui a l'air d'avoir envie de s'amuser !