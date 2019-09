Sexion d'Assaut : un retour en 2020 ?

Au micro de RTL, Gims a parlé du possible retour de Sexion d'Assaut.

Le groupe Sexion d’Assaut va-t-il se reformer ? C’est la question qui circule en ce moment. Ancien membre de la team, Gims a décidé d’y répondre une bonne fois pour toute. Invité sur RTL, il s’est confié sans filtre.

Formé en 2002, Sexion d’Assaut est le reflet d'une génération. « Ma direction », « Désolé », « J’reste debout », ou encore « Wati by Night » , autant de titres cultes, inoubliables, entrainants et touchants, qui resteront gravés à jamais dans nos mémoires.

Leur séparation annoncée il y’a 6 ans devait être temporaire. Les membres du groupe voulaient se lancer dans une carrière solo. Et on ne peut pas leur repprocher. Black M, Gims, Lefa, Maska, ont pour la plupart brillé. Ils excellent encore aujourd’hui.

Néanmoins cette séparation perdure. Et les fans s'impatientent ! Il veulent ce retour.

Invité sur RTL, Gims se laisse aller à la confidence. Un album va sortir. Il se nomme « Le Retour des Rois ». S’il était annoncé depuis plusieurs années, il va finalement être livré aux fans en 2020 ! Enfin il espère…

La raison à ce retard ? Sims nous l’explique :

« On entend avancer, mais il y a toujours un problème. Parce qu’il y a Black M qui sort son album, donc forcément on peut pas sortir le projet de la Sexion cette année. Peut-être l’année prochaine, je sais pas, c’est super compliqué. »

S’ajoute à ce problème, d’autres facteurs :

"Il y a aussi un problème de label. Il fallait tomber d’accord, je suis chez Wati B et maintenant, pas mal de gens du groupe sont en indé. Donc on veut gérer la chose différemment."

L’artiste conclut en disant : « L’envie est là, mais l’album n’est pas prêt.»

Voilà qui est bien résumé.