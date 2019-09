Orelsan demande de jurer allégeance à Sophie Turner !

Du 6 au 15 septembre dernier, Orelsan faisait partie du jury du festival de Deauville. Lors de cette 45 ème édition du festival, le rappeur a tenu un discours que l'on est pas prêts d'oublier.

Devant un public tout ouïe, l'artiste a parlé à coeur ouvert de l'actrice connue pour son interprétation de Sansa Starck dans la fameuse série Games of Throne bien-sûr :

"Quand je t’ai découverte, tu avais à peine 15 ans. Je dis «tu» car t’as passé beaucoup trop de temps dans la télé de mon salon pour se vouvoyer. (…) Tu avais à peine 15 ans et j’étais loin d’imaginer que l’ado timide deviendrait la reine de maintenant. On t’a vu grandir pendant 10 ans dans la série Game of Thrones, c’est une série avec des dragons. (…)Sansa qui ne rêvait que de mariage et d’aristocratie, le personnage le moins fun (…) je vais pas spoiler la fin de Game of Thrones mais je peux dire qu’en 10 ans, c’est devenu un de mes perso préférés et ce n’est pas sans rapport avec le jeu et le charisme de Sophie".