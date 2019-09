Kanye West s'offre un ranch à 14 millions de dollars

La vie est belle pour Kanye qui vient de s'offrir un ranch à 14 millions de dollars dans le Wyoming !

Il avait annoncé récemment (ou plutôt sa femme), que son nouvel album Jesus Is King allait sortir en novembre. Mais cette fois-ci c'est pour autre chose que Kanye West fait parler de lui. Pour l'immobilier ! Non vous ne rêvez pas... Il vient d'acheter un immense ranch d'une valeur de 14 millions de dollars. Ce dernier se trouve au bord d'un lac dans le Wyoming. Etat cher aux yeux de l'artiste.

3600, c'est le nombre d'hectares de la nouvelle propriété de Kanye West. Enfin pas tout à fait, Kanye s'est "uniquement" offert la moitié de la gigantesque demeure. Donc si les calculs sont bons, on parle de 1800 hectares. C'est énorme. Elle se trouve dans le Wyoming. Etat que l'artiste affectionne particulièrement. Il y a enregistré son album Ye !

Et là vous vous dîtes "Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur?". Tout simplement (prenez des notes) : un restaurant, deux lacs (au cas où il manque de l'eau dans le premier of course !), des écuries, et des installations pour des évènements (garden party, soirée blanche, tu connais...).

En vrai il a bien raison de se faire plaisir ! Pour info, Kanye West est une des plus grosses fortunes du monde de la musique. Plus précis encore, selon le Top 100 de Forbes, il est le 3ème artiste le mieux payé en 2019. Vous comprenez mieux pourquoi il n'a pas trop de mal à investir où il souhaite...

Après, oui il aime le Wyoming, oui il aime les ranchs, mais on n'oublie pas que sa femme c'est Kim Kardashian. Et elle aime les beaux endroits La Kim ! C'est elle, qui aurait voulu que son mari achète le gigantesque terrain !

Dans une interview accordée à Vogue Arabia, le 2 septembre dernier, elle confessait : "Je nous vois vivre dans un ranch dans le Wyoming, aller occasionnellement à Palm Springs et chez nous, à Los Angeles" .

Aussitôt dit, aussitôt fait !