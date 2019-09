Booba : bientôt au Parc de Princes pour le 50 ans du PSG ?

Un anniversaire dont il risque de se rappeler...

Le 30 mai prochain, lors de la finale de la ligue des champion, l'anniversaire des 50 ans du club Paris Saint Germain aura lieu. A cette occasion, une belle célébration dont on devrait se rappeler se déroulera au Parc de Princes.

Histoire de fêter les choses en beauté et de rester dans les traditions, un match des Légendes du club et une course à pied, le "PSG Run", auront lieu ce jour-là. Des artistes se produiront également sur scène. Au programme ? Ed Sheeran, dont la présence n'a pas encore été confirmée. En effet, ce dernier n'est pas sûr de pouvoir se libérer, son planning étant déjà booké sur cette date... Pour le remplacer, c'est donc à Booba que l'organisation a pensé. Il devrait alors se produire dans le stade le jour J. Pour le moment, rien est officiel, ce sont seulement des rumeurs... qui font tout de même beaucoup de bruit.

Le Duc devait déjà se produire au Parc des Princes en 2017, mais sa présence avait été refusée par les Qataris... Il avait fait par la suite un concert à l'U Arena en octobre 2018, la plus grande salle de concert d'Europe.

Si l'on sait que Booba a laissé entendre, sur ses réseaux sociaux, qu'un nouvel album pourrait voir le jour en 2020, cette prochaine année devrait être riche en émotion pour lui ainsi que pour ses supporters. On attend la suite des événements avec impatience !