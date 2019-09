50 Cent ne veut pas que Nicki Minaj prenne sa retraite !

Le rappeur réagit sur ses réseaux...

Il y a quelques jours, Nicki Minaj, âgée de 36 ans, annonçait sa retraite pour pouvoir se concentrer sur sa famille. Alors que sa fanbase est complètement désespérée et demande des explications plus approfondies, la rappeuse a fini par répondre à l'un de ses supporters en lui promettant qu'elle viendrait en parlait publiquement, dans une émission.

Si l'on sait que Nicki est en couple avec Kenneth Petty, 50 Cent n'a pas manqué de réagir à cette brusque décision sur ses réseaux sociaux, et il semble lui aussi en désaccord... Sous une photo du couple qu'il a posté, on peut lire la légende suivante :

"Ces deux niggas sont fous, mais tu sais que tu dois l'aimer, Petty. Je ne veux pas que @nickiminaj prenne sa retraite, mais faites une pause."

Certaines personnes ne croient pas en cette histoire de retraite, il pensent que l'artiste reviendra sur le devant la scène rapidement. Des sources proches de Nicki Minaj affirmeraient même qu'elle a passé pas mal de temps au studio dernièrement. Pourtant, de son côté, la diva a l'air bien déterminée.

Il n'y a plus qu'à attendre le passage de la chanteuse sur Queen Radio pour en savoir un peu plus. Si l'on ne sait pas quand l'émission se déroulera, Nicki Minaj y donnera des explications et nous dira publiquement ce qui l'a poussée à faire cette annonce qui a fait l'effet d'une bombe.

"Je vous aime toujours follement et vous le savez. Avec le recul, cela aurait dû être une discussion sur Queen Radio et ce sera le cas. Je vous promets que vous serez heureux. Pas d'invités, juste nous parler de tout. Le tweet était abrupt et insensible, je m'excuse bébé. "

A suivre...