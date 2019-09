Damso : il tease son album "QALF" avec Kalash !

Dems dévoile un extrait de son opus...

Alors que Damso devrait dévoiler sa fameuse mixtape intitulée "QALF" prochainement, il fait monter la pression avec la publication d'une vidéo. Non seulement cette dernière a des chances de se retrouver sur le projet, mais de plus on peut y voir Kalash tagué en bas de l'image, et on peut l'entendre chanté derrière, même si on ne le voit pas. Un beau programme !

Si l'on se rappelle de l'énorme succès qu'ont connus les deux rappeurs avec "Mwaka Moon", leur nouvelle association est annonciatrice de gros tube en approche. Les deux artistes avaient également dévoilé "JTC" et "Praliné" ensemble, et le résultat était à la hauteur de nos attentes.

De plus, cette vidéo pourrait bien être une réponse aux dernières attaques de Booba. Pour rappel, B2o est en guerre contre Kalash particulièrement ces derniers temps. Voir Dems et Kalash réunis à nouveau, et probablement sur un nouveau titre, pourrait bien le piquer encore plus...

Pour le moment, nous n'avons pas plus d'informations quant à la sortie de "QALF" annoncée depuis de nombreux mois maintenant. Il faudra encore être un peu patients avant de savoir ce qu'il en est... Damso a t-il décidé de dévoiler son projet cette année ? A suivre... En attendant, on vous laisse découvrir le court extrait inédit, extrait de sa storie ci-dessous !