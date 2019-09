A$ap Rocky : on a tiré sur son avocat suédois !

Henrik Olsson Lilja visé en pleine rue...

Henrik Olssen Lilja, c'est le nom de l'avocat suédois qui a défendu ASAP Rocky récemment. Alors que le rappeur a été accusé il y a quelques mois d'avoir agressé un homme appelé Mustafa Jafari, il a fini par être libéré il y a quelques semaines, après avoir passé un mois en prison. S'il a finalement été autorisé à retourner aux Etats-Unis, l'artiste a écopé d'une amande de 12 500 SEK à Jafari, ce qui représente environ 1 300 dollars américains.... Une décision qui n'a pas l'air de plaire à tout le monde.

Alors qu'il marchait dans la rue à Stockohlm hier matin, Henrik Olssen Lilja s'est fait tirer dessus. L'homme a été touché à la tête et à la poitrine et a dû appeler la police lui-même. Les services d'urgences ont répondu à 8h59, heure locale, et il a été transporté en ambulance vers un hôpital voisin.

La police enquête sur l'incident en tant qu '"incident isolé" et il est difficile de savoir si Lilja a été ciblée à cause de son travail. Des témoins ont affirmé avoir vu une personne se battre avec Lilja dans une cage d'escalier avant de qu'il se fasse tirer dessus et qu'il soit obligé d'utiliser le téléphone d'un voisin pour contacter la police.

Le tireur a été identifié comme un homme. Un SUV noir a été repéré sur les lieux mais a filé à toute vitesse. Les agents sont à la recherche du véhicule, mais ne semblent pas avoir plus d'indices pour le moment.

Actuellement, l'état de l'avocat n'est pas connu publiquement, on ne sait pas encore s'il survivra à ses blessures...