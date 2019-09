Nicki Minaj : elle avoue que son annonce était "abrupte et insensible" !

Depuis quelques jours, tout le monde ne fait que de parler de ça : Nicki Minaj a annoncé officiellement qu'elle a décidé de se retirer du monde de la musiqe... une retraite pour se concentrer sur la fondation d'une famille. Extrêmement choquée et déçue, sa communauté n'a pas manqué de réagir sur les réseaux : les commentaires fusent et les réactions sont désespérées.

Face à autant de détresse, la diva a décidé de répondre publiquement à un de ses fans qui lui demande tout simplement de s'expliquer sur son compte Twitter. Elle avoue avoir été abrupte dans sa manière soudaine de dire les choses :

"Je suis toujours ici. Toujours follement amoureux de vous les gars et vous le savez. Avec le recul, cela aurait dû être une discussion sur Queen Radio et ce le sera. Je vous promets que les gars vous serez heureux. Pas d'invités, juste nous et nous parleront de tout. Le tweet était abrupt et insensible, je m'excuse, bébé"