Snoop Dogg veut faire la paix avec Suge Knight !

"Bygones Be Bygones", un clip qui prône la réconciliation...

Alors que Snoop Dogg dévoilait son album "I Wanna Thank Me" le 16 août dernier, son 18 ème album studio, il vient de dévoiler le clip de son morceau old school "Let Bygones Be Bygones". Si le clip est très esthétique et dévoile l'artiste dans un mood très positif, le moins que l'on puisse dire est qu'il a fait couler beaucoup d'encre depuis sa sortie.

Snoop Dogg et Suge Knight, créateur du célèbre fameux Death Row Records, ne se sont pas toujours bien entendu, on le sait. Pourtant, sur ce titre Snoop semble être prêt à passer au-dessus de ses désaccords avec Suge Knight, à pardonner et à aller de l'avant. On pourrait même aller jusqu'à dire qu'il lui rend hommage dans son titre.

"Je suis cool avec Suge, Master P, Dr. Dre, je suis cool avec tout le monde. Mais je devais aller chercher l’apaisement, je devais aller me poser avec Suge."

Depuis que Snoop avait insinué que Suge Knight était responsable de la mort de Tupac, les choses avait pris une très mauvaise tournure, mais il semblerait que cette histoire appartient au passé.

On vous laisse découvrir la vidéo ci-dessous sans plus attendre !