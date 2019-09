Dinos : il révèle le mois de sortie de son album !

"Taciturne" arrive à grands pas...

Si cela fait un moment maintenant que l'on sait que Dinos sortira un nouvel album prochainement, le rappeur ne manque pas de faire durer le suspens en semant des indices, petit à petit, sur son projet.

Alors que l'artiste a fait beaucoup de bruit l'année dernière avec son projet très attendu, à savoir "Imany" qui a même eu le droit à sa réédition, il s'apprête déjà à revenir sur le devant de la scène avec "Taciturne". Sur les réseaux, l'attente se fait de plus en plus grande, et cela se ressent.

Dinos fait monter la pression avec de régulières publications. Pas plus tard qu'hier, le rappeur a dévoilé un post révélant non pas la date exacte, mais le mois de sortie de l’album. "Taciturne" devrait donc voir le jour au moins de novembre, mais nous n'avons pas d'informations plus précises pour le moment : ni tracklist, ni cover d'album,... Il faudra encore être un peu patients avant d'en savoir plus.

Côté couleur de l'album, on devrait rester dans la lignée de ses précédents projets. Si le titre même indique un album mélancolique et introspectif, le petit extrait que l'artiste a publié dernièrement le confirme.

"Je prépare la dépression hivernale doucement mais surement"

Pour ceux dont l'attente se fait trop importante, n'hésitez pas à aller ré écouter "Imany" pour vous remettre dans le bain. Et restez bien à l'affût, Dinos pourrait bien nous en dire un peu plus dans les jours prochains !