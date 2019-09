6ix9ine : des précisions sur son procès

L'étau se resserre contre 6ix9ine alors que la date de son procès se rapproche..

On aura bientôt la fin de l'histoire autour de 6ix9ine. En effet, son procès devrait débuter très rapidement, le 16 septembre pour être très précis. Aujourd'hui, on en sait un peu plus sur le déroulement de ce dernier.

Selon son avocat, le rappeur de Brooklyn ne commencera pas son témoignage avant au moins deux semaines, le temps que les membres du jury soient sélectionnés.

"La sélection du jury débute le 16 septembre. Tous les témoins seront entendus après."

6ix9ine devrait témoigner contre "Harv" Ellison et Aljermiah "Nuke" Mack, deux affiliés du gang des Nine Trey Gangsta Blood. La justice estime que ces deux hommes sont responsables de l'enlèvement du rappeur new-yorkais en juillet dernier. Ils sont aussi accusés de racket, port d'armes, trafic de drogues, violences etc... Soupçonné d'être lui-même à l'origine de son enlèvement, le rappeur multicolore va devoir balancer ses comparses pour se sauver... Un des avocats des deux hommes a déjà accusé la justice d'avoir falsifié le rapport sur cet épisode.

Durant ce procès, les jurés auront également le droit de visionner les clips de 6ix9ine selon une décision prise par le juge de la Cour fédérale de Manhattan. Ils regarderont "Billy", "GUMMO" et "KOODA" dans l'optique de préciser la position d'Elison et Mack au sein du gang des Nine Trey Gangsta Blood.

Le procès doit s'ouvrir le 16 septembre. S'ils sont déclarés coupables, les deux hommes risquent de passer leur vie derrière les barreaux.