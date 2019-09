6ix9ine : un statut de "témoin coopérant" pour sortir de prison ?

Le rappeur de 23 ans va devoir balancer sur l'un des plus gros gangs de News York... C'est la prison ou la vie.

Les fans l'attendaient, le procès du rappeur d'origine sud-américaine, Tekashi 6ix9ine arrive très prochainement. En novembre dernier, il avait été arrêté par le FBI pour détention illégale d'armes et extorsion d'argent ou/et d'objets. Face à ces lourdes accusations, il risquait même la prison à vie.

Presque un an après son arrestation, le 18 novembre 2018 pour être précis, 6ix9ine va être appelé à comparaître devant le juge pour enfin décider de son sort. Les procureurs fédéraux ont déjà prévu de le faire témoigner devant le juge mais en tant que "témoin coopérant". Autrement dit, il va devoir balancer tout ce qu'il sait sur deux grosses têtes du "Gangsta Bloods" pour alléger sa peine. Pas plus mal quand on sait que le rappeur de 23 ans a de lourdes charges qui ne penchent pas du tout en sa faveur...

Ces deux boss de gangs américains ont des affaires étroitement liées à celles de Tekashi, à savoir, le kidnapping de ce dernier. Un kidnapping où il aurait été violemment agressé. On lui aurait volé la somme de 20 000 dollars et 770 000 dollars de bijoux. Certains pensent faux kidnapping bien sûr : un coup marketing pour promouvoir l'album de 6ix9ine. Aussi, les deux protagonistes sont sans doute derrière toutes ces affaires de racket (trafic d'argent) et de détention illégale d'armes. Le rappeur de New York va devoir en trahir plus d'un... Mais il n'est pas tiré d'affaire pour autant !

Rappelez-vous hier, on vous parlait d'une vidéo hyper sombre sur le compte Instagram officiel de Tekashi. Une vidéo où on le voit clairement simuler l'acte sexuel et mettre des fessées à une gamine de 13 ans. Les procureurs fédéraux chargés de cas 6ix9ine qui ne voulaient pas que cette affaire sexuelle s'ébruite lorsque ce dernier témoignera contre les têtes de gang.

Pour résumé cette histoire complexe, 6ix9ine va devoir faire la "pookie" pour espérer pouvoir un jour sortir de prison. Mais cette sale affaire de vidéo sexuelle avec une gamine de 13 ans réduit fortement ses chances de s'en tirer.