Fetty Wap arrêté à Las Vegas !

Fetty Wap continue de faire parler de lui dans le mauvais sens en frappant trois personnes dans un hôtel.

Fetty Wap a été arrêté pour avoir frappé trois employés d’un hôtel de Las Vegas !

Connu notamment pour avoir fait le classique "Trap Queen", sa carrière musicale semble stagner, à l’inverse de sa cote dans les journaux qui elle ne cesse de grimper avec ses mutliples dérapages.

On rappelle qu'en 2017, le rappeur avait été arrêté lors d’une course de voitures dans les rues de New York en état d’ébriété avancée. Contrôlé à 160 km/h dans une zone limitée à 80, il avait même présenté un permis de conduire expiré. Au final, il avait été libéré sous caution.

En juin 2019, le rappeur fait encore parler de lui avec cette fois-ci des accusations d’aggressions physiques sur une femme qui tournait dans l’un de ses clips. Ce qui a mis en colère Fetty qui s’est exprimé sur cette histoire dont l’enquête est toujours en cours.

Et c’est le dimanche 1er septembre que le rappeur se distingue de nouveau avec une affaire de violence dans le célèbre hôtel de Las Vegas : le Mirage Hotel & Casino !

Une bagarre aurait éclaté et Fetty Wap aurait frappé trois employés de l'hôtel, mais les causes de l'altercation restent inconnues. Il a été arrêté pour trois cas de coups et blessures et a été relâché un peu plus tard. On espère que cette mésaventure va le calmer et qu'il va se recentrer sur sa musique et non sur ce genre de faits divers...