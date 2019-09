Booba : Kalash pète un plomb et le clashe violemment !

Après la Fouine, Rohff, Kaaris, Damso... C'est Kalash qui devient le nouvel ennemi de B2O !

Une nouvelle embrouille éclate dans le rap game ! Et pour ne pas changer, c'est le Duc De Boulogne "himself", Booba, qui se fight avec un nouveau rappeur : Kalash.

Alors on sait ce que vous allez penser, les deux rappeurs étaient en très bons termes ! Ils s'entendaient et se respectaient musicalement. Ils avaient même fait un bête de son ensemble, "Rouge et bleu" . Mais alors, pourquoi ce sont-ils fait la guerre sur Twitter ce week-end ?

Apparemment, B2O qui applique dignement le fameux "les amis de tes ennemis sont tes ennemis", n'aurait pas apprécié que son "poto" Kalash continue de bosser avec sa nouvelle cible, Damso. Et pourtant, le rappeur d'origine martiniquaise ne voulait pas prendre parti dans les différents clashs de Booba. Il appréciait le Duc de Boulogne musicalement autant que Damso !

En juillet dernier, Kalash sort un nouveau titre, "JTC" en featuring avec le rappeur belge. Booba clashe le son : "Il est éclaté au sol". L'interprète de "Mwaka Moon" ne réagit pas et confirme dans une interview ne pas être en clash avec le Duc... Mais ce week-end, pour Kalash, Booba est allé beaucoup trop loin...

J’ai prévenu, ici s’arrete le jeu internet, vraie guerre ouverte, cessez de m’appeler pour temporiser, WAR ! — KALASH (@kalash972) September 1, 2019

Depuis samedi, gros bordel sur le réseau Instagram : un ping-pong de punchlines et de dossiers éclatent entre les deux rappeurs. Kalash balance une photo de classe du Dc de Boulogne pour montrer qu'il ne vient vraiment pas de la rue. Photo qui a été bloquée pour cause d'harcèlement. Booba partage son arrestation sur les Champs-Elysées en mars dernier... Il aurait même insulté Clara, la femme de Kalash. Et là, pour la force antillaise, ça va trop loin.

Par la suite, Kalash aurait partagé des messages en Instastory menaçant violemment Booba. Le Martiquais l'avertit : la prochaine fois que le Duc de Boulogne débarque sur Paris, c'est la guerre. Aussi, il lui interdit de mettre les pieds aux Antilles et dans le 93 !

Affaire à suivre...