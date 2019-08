Eminem : Lord Jamar répond à son tweet !

Et Lord Jamar reste serein face au coup de pression de Slim Shady.

Ça chauffe entre Eminem et Lord Jamar depuis quelques jours et cela n'est pas prêt de s’arranger puisque Lord Jamar ne semble pas vouloir arrêter de provoquer le rappeur de Detroit. Il a répondu au tweet énigmatique d'Em' par un autre tweet...



On rappelle que le membre du groupe Brand Nubian avait ouvert les hostilités envers Eminem avec cette déclaration :

"Mon problème avec Eminem, et je déteste parler de ce fils de p***, c'est qu'on ne peut pas le couronner roi sans regarder le reste du royaume. Pour les blancs, Eminem sera couronné roi car il a vendu plus d'albums que les autres rappeurs. Dans la vie quotidienne des Noirs, des gens qui sont à l’origine de ce p*tain de rap, personne n’écoute Eminem. [...] Est-ce qu'il sait assembler des mots ? Oui. Mais ça ne suffit pas. On s'en fout si le contenu est nul. Il parle de frapper sa mère et de prendre des pilules, donc je ne me soucie pas de la qualité de son rap. Ses morceaux sont mauvais, son flow et sa voix aussi."

Quand on connait le palmarès d’Eminem et surtout les exploits qu’il a pu accomplir (notamment dans l’univers des battles), c'est normal que cela fasse réagir ! Et ça n’a pas manqué puisque Royce Da 5'9" a réagit sur Instagram.

On en arrive a ce missile énigmatique posté sur le compte twitter d’Eminem :

People think they want this problem 'til they get it. — Marshall Mathers (@Eminem) 28 août 2019

Grosse pression sur Lord Jamar, et pour ceux qui doutent des capacités d’Eminem à détruire des carrières, on vous invite à vous replonger dans "Killshot", la réponse au clash de MGK.

Inconscient, ou sur de lui, Lord Jamar ne se laisse pas démonter en répondant de manière assez sereine :

Every problem has a solution. — Lord Jamar (@lordjamar) 29 août 2019

Une invitation a passé à l’action ? Une déclaration de guerre ? Attendons de voir comment Eminem va prendre cela, en tout cas s'il décide de passer à l’action, cela promet d’être électrique !