Azealia Banks clashe salement Cardi B !

La chanteuse américaine pense que Cardi copie ses looks...

Tous les Américains le savent, la chanteuse new-yorkaise Azealia Banks déteste Cardi B. Elle a été très critique sur le style et la musique de l'interprète de "Bodak Yellow". Pire, elle sous-entendait que l’artiste en elle-même ne lui plaisait pas du tout, que c'était un stéréotype, une caricature de la femme noire.

Mais là, folie ! Azealia Banks pointe directement Cardi B du doigt et la clashe sévèrement. Pour la chanteuse from Harlem, Bardi la copie carrément et n’assume pas.

En effet, cette histoire est hyper louche. Dimanche dernier (le 25 août), la chérie d’Offset a posté une nouvelle photo sur son compte Insta’ où elle aborde un nouvel outfit très excentrique... Mais qui ressemble curieusement à un style déjà abordé par Miss Banks.

Azealia l'a complètement affiché ! Après avoir vu la photo de Cardi, la chanteuse a elle-même balancé une vidéo d'elle portant la même tenue mi-léopard mi-tenue qui fait mal à la tête car c'est une illusion d'optique signée Jean Paul Gaultier.

Elle la clashe sévèrement en l'identifiant sur sa publication "Lol, ma soeur tout semble vulgaire et bas de gamme sur toi ! Encore plus drôle, je viens de découvrir qu'au moins six personnes d'Altantic Records (la maison d'édition de disque américaine de Cardi B) me suivent sur Instagram et je suis sûre qu'ils me stalkent car ils cherchent cruellement de l'inspiration. MDR... Dis à Craig Kallman (le grand patron d'Atlantic Records) de m'appeler."

Apparemment, Miss Banks n'apprécie pas du tout qu'on la copie ! Elle ajoute meme une grosse punchline "Dis à ton boss d'arrêter de manger du poulet pour venir manger un vrai dîner ! En vrai, je commence à me demander si je devrais pas signer chez Atlantic Records."

Fait incroyable, Cardi B ne lui a toujours pas répondu. Mais en vérité, qu'a-t-elle à prouver ? La ressemblance d'outfit est trop flagrante...