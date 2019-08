Booba accuse Kaaris d'être à l'origine de la fusillade !

Booba et Kaaris n'ont pas tardé à réagir à l'attaque de l'entrepôt.

Ce matin, on apprenait avec stupeur qu'un entrepôt d'Aulnay-sous-Bois dans lequel Booba tournait le clip de son dernier morceau, "Glaive" avait été pris pour cible par une bande armée de pistolets et de battes de base-ball. Outre les dégâts matériels, on compte des blessés parmi lesquels Chris Macari, le réalisateur attitré des clips de Booba et un proche du Duc, touché par balles.

Booba n'a pas manqué réagir à cet événement. Mais il a choisi de le prendre avec un certain recul et d'accuser plus ou moins explicitement Kaaris. Dans une vidéo postée dans ses stories Instgram, le Duc est posté devant une télévision branchée sur BFM TV qui passe un reportage consacré à l'affaire. Booba dit juste : "Armand, c'est noir tout ça..." ce qui fait bien rire son ami, le rappeur haïtien Gato Da Bato, alors que la situation ne s'y prête pas vraiment vu que l'on a quand même franchi une escalade dans la violence.

Kaaris n'a pas manqué de répondre à son meilleur ennemi même si sa vidéo porte surtout sur l'interdiction du combat MMA par la ville de Bâle. Cependant, en hastags, il précise qu'il n'est pas à l'origine de la fusillade et qu'il veut régler ça d'homme à homme dans un octogone, comme prévu.

“moi j’ai signé perso toi tas dis tas peur”, “je ne suis pas a la base de cette histoire donc voyez avec chupaman et shc ma b*te”.

On espère juste qu'après ce qu'il vient de se passer soit ce combat se fait et on n'en parle plus une bonne fois pour toutes, soit les choses se tassent et on revient à ce qui nous intéresse, la musique.