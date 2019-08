6ix9ine s'inquiète pour sa famille à l'approche de son procès

Les membres du gang de 6ix9ine pourraient chercher à se venger.

Le procès de 6ix9ine concernant son affaire d'enlèvement, dont on a appris récemment, qu'il l'aurait peut-être lui-même mis en scène afin d'assurer un buzz autour d'un album à paraître, devrait débuter au début du mois de septembre. A l'approche de cette date, le rappeur craint que les membres de son gang ne s'en prenne à sa famille pour se venger ou l'obligé à changer son témoignage.

En juin 2018, Daniel Hernandezde son vrai nom a déclaré à la police qu'il avait été arrêté vers 4h du matin à un carrefour de Brooklyn par des hommes en armes qui l'auraient menacé, sorti du véhicule dont il était semble-t-il le passager pour lui ordonner d'appeler un proche afin de payer une rançon pour sa libération. Suite à ce car-jacking, le rappeur a été conduit à l'hôpital et les policiers ont débuté leurs investigations. Les soupçons portent sur un proche de Tekashi, Anthony "Harv" Ellison, un ancien membre de son entourage. Il est accusé d'enlèvement mais son avocat a récemment expliqué que cet événement ne s'était jamais produit et que tout avait été mis en scène par 6ix9ine. Or, le mois prochain, le rappeur à la chevelure multicolore est appelé à la barre pour témoigner sur cette affaire et il craint pour la sécurité de sa famille.

Selon certaines sources, Ellison serait affilié au même gang que 6ix9ine, les Nine Trey Bloods et serait capable de nuire aux proches du rappeur, notamment à sa mère et à son frère pour infléchir son témoignage. Rappelons tout de même que le chanteur a accepté de coopérer avec les autorités pour négocier une remise de peine dans une autre affaire dans laquelle il est impliqué et accusé de racket.

Mais, effectivement, témoigner contre les membres de son gang ne serait sans doute pas sans répercussions pour 6ix9ine. S'il accusait nommément son ancien partenaire, les conséquences pour son frère et sa mère pourraient en effet être très graves et lui-même pourrait être en danger, même derrière les barreaux. On ne trahit pas son gang comme ça, sans risquer de graves répercussions...

6ix9ine est très loin d'être sorti d'affaire...