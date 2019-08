NBA Young Boy est libre !

NBA Young Boy a été remis en liberté après trois mois passés sous les verrous à la suite de la violation de sa période de probation.

La sortie de NBA Young Boy de la prison d'East Baton Rouge Parish a été vécue par ses fans en direct sur Instagram. On y a découvert un jeune homme différent, avec les locks coupés et une petite moustache.

Il avait été condamné suite à une fusillade dans la banlieue de Miami en marge du Festival Rolling Loud dans lequel un passant avait été tué. La justice, considéré que le rappeur de 19 ans, avait violé sa probation qui avait débutée en 2016 et qu'en conséquence, il devait retourner derrière les barreaux. Lors de l'audience, la juge avait expliqué que poster une fusillade sur les réseaux sociaux comme NBA Young Boy l'a fait durant celle de Miami était un délit et que cela constituait une violation des conditions de probation et l'a immédiatement renvoyé en prison tandis que son avocat expliquait qu'on avait tenté d'assassiner son client.

Il a finalement été libéré hier, 15 août 2019 mais devrait rester en résidence surveillée pendant encore 14 mois ce qui risque de considérablement nuire à sa carrière car il ne pourra pas se produire en public, ou presque. Mais le rappeur étant très productif, on peut penser qu'il mette cette période à profit pour sortir de nouveaux projets.