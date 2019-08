Booba-Kaaris : les billets en vente avant la fin du mois !

Le promoteur suisse avait indiqué dans un premier temps que les places pour le combat entre Booba et Kaaris seraient en vente au plus tard au mois de septembre. Préparez-vous parce qu'en réalité, la mise en ligne des places se fera dès le 21 août !

Il en fallu du temps mais il semble bien que le combat opposant Booba et Kaaris aura bien lieu. Après avoir tergiversé pour signer les contrats, s'être copieusement insultés ainsi que leurs familles et voir presque B2O tendre la main à K2A tandis que la ville de Bâle semblait totalement opposée à la mise en place de cet événement, on ne voit pas, aujourd'hui, ce qui pourrait empêcher la tenue du combat.

Et franchement, on a envie de se dire que ce n'est pas plus mal si ce combat met enfin un terme à l'opposition entre deux gros poids lourds du rap français. En tout cas, les choses se précisent et mis à part un stop des autorités suisses, Booba et Kaaris s'affronteront bien le 30 novembre 2019 dans un octogone pour un combat de MMA dans la salle St. Jakobshalle de Bâle en Suisse.

Espérons que cela suffise pour solder les comptes une bonne fois pour toutes !

Les places seront disponibles sur le site https://www.ticketcorner.ch/.