Rick Ross répond à l'agression de Nicki Minaj !

Mis en cause récemment par Nicki Minaj, Rick Ross a tenu à mettre les choses au clair.

Dans une interview pour le podcast de Joe Budden, Nicki Minaj a lancé un pavé dans la mare en accusant Rick Ross de l'avoir disser dans un titre de l'album "Rather You Than Me". En pleine promo de son opus "Port Of Miami 2", le Boss a évidemment été interrogé sur les propos de la rappeuse et a tenu à répondre à ces accusations.

Invité cette semaine du Breakfeast Club pour parler de son dernier projet, Rick Ross a été interrogé sur les accusations portées par Nicki Minaj un peu plus tôt dans le podcast de Joe Budden dans lequel elle lui demandait "d'asseoir son gros cul" quand elle a expliqué que "c'était facile de s'en prendre à elle pour vendre un album".

Refusant de verser dans la surenchère verbale, Rick Ross a tenté d'expliquer diplomatiquement les choses en remettant les choses dans le contexte de l'époque. Pour lui, Nicki était un obstacle entre Meek Mill et Drake alors que les deux rappeurs ne cessaient de s'insulter par morceaux interposés.

"A l'époque, elle était entre Meek et Drake. Et ce qu’elle ne sait pas et peut-être ce qu’elle ne comprend peut-être pas venant d’un grand ami comme moi, c'est que mon rôle était très fragile."

Et d'ajouter qu'il avait voulu réagir quand la situation s'est envenimée entre les deux MC.

"Quand j'ai vu la situation se dégrader, il était facile de penser qu'elle avait peut-être quelque chose à voir avec ça et si quelqu'un dit que ce n'est pas le cas, c'est un menteur. Mais tout le monde a avancé depuis. Elle a avancé, elle a fait son truc. Je suis heureux de la voir faire ça. Meek fait le sien, Drake aussi."

Espérons que ces paroles désamorceront un peu la situation.