Rick Ross clashe-t-il Kanye West dans "Port of Miami 2" ?

Alors que "Port of Miami 2", le dixième album de Rick Ross est sorti vendredi 9 août dernier, le public n'a pas été long pour essayer d'y trouver une polémique. Selon les observateurs, certains lyrics du titre "Vegas Residency" s'attaqueraient à Kanye West. Rick Rozay a dû démentir cette affirmation avant que cela ne prenne de trop grosses proportions... Surtout que dans un autre titre, "Rich Nigga Lifestyle", Nipsey Hussle s'en prend directement à 6ix9ine, ce que l'on comprend mieux pour le coup.

Dans le premier couplet du morceau produit par J.U.S.T.I.C.E League et Noc, Le Bawz critique la position adoptée par Ye à propos de Donald Trump.

“Yo, watchin’ Kanye interview, feel like I wanna cry,” he raps. “For every innocent brother charged with a homicide/Went from battle raps to now we wearin’ M.A.G.A. hats/Dade County, nigga, mansions up in Tamarac/Never golfin’ with the Trumps and I give you my word.”

"Regarde les interviews de Kanye, j'ai envie de pleurer. Pour chaque frère innocent inculqué d'homicide/Nous sommes passés des battles au port de casquette M.A.G.A./Comté de Dade, hôtels particuliers à Tamarac/Je n'ai jamais fait de golf avec les Trump et je vous en donne ma parole."

La casquette M.A.G.A fait référence à celle portée par Kanye West avec le slogan de campagne de Trumpe, Make America Great Again. Quant aux références à Dade et Tamarac, ce sont des quartiers aisés de Floride. Rick Ross s'en est expliqué dans une interview à Genius, racontant que ce track a été parmi les premiers écrits et est un des plus vieux de l'album, en insistant tout de même sur le fait que c'est quelque chose qu'il devait absolument dire.

"Cela n'a rien de personnel ou d'irrespectueux. Ce n'est pas un diss track. Ce n'est rien de tout cela. Ce sont juste des faits. Je me suis assis et j'ai vu. Je vois ce qui se passe, je prends la température de la situation, je vois Kanye à côté de Donald Trump. C'était quelque chose que je me devais d'aborder."

Dans une récente interview pour Clique, on avait déjà vu le Boss prendre du temps avant de répondre à une question de Mouloud Achour sur la présence ou non de Kanye West sur son album, entretien réalisé avec la sortie du disque. Il avait finalement admis qu'au mieux, Ye ferait éventuellement une prod mais en aucun cas un featuring. Ce n'est peut-être pas un diss mais on comprend bien que Rick Ross n'approuve pas du tout la prise de position politique de Kanye West.