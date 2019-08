Booba-Kaaris : ils insultent leurs femmes, la réconciliation est loin !

Reprise des hostilités dans le clash entre Booba et Kaaris.

On y a cru l'espace d'un instant. On a cru que la rudesse du MMA, la difficulté de l'entraînement et la souffrance physique avaient calmé les ardeurs de Booba et Kaaris. Le Duc avait même, semble-t-il, tendu la main à K2A.Cela venait après un premier stop des autorités de la ville de la Bâle. On a cru à un retour au calme, à un retour à l'apaisement d'autant que Saddam Haut-de-Seine avait lancé un nouveau titre. Tout cela n'était qu'illusion... Les hostilités ont repris de plus belle sur le terrain de jeu favori des deux rappeurs : Instagram. Cette fois, chacun s'en est pris à la compagne de l'autre...

Le semblant d'acalmie de la fin de semaine n'était que poudre aux yeux. C'était mal connaître les deux adversaires que de croire qu'ils s'arrêtaient là ! Leur haine l'un envers l'autre surpasse tous les autres sentiments et on ne serait pas surpris que cela continue après le combat dans l'octogone, quel que soit le résultat... Alors, Booba et Kaaris ont repris leur lutte de plus belle et les insultes ont continué à voler : ce sont les femmes des rappeurs et mères de leurs enfants qui, une nouvelle fois, ont été au centre des "débats"...

B2O a réouvert les hostilités en repostant des messages que l'on avait déjà pu lire que Internet dans lesquels la mère de la fille de Kaaris évoque toute son admiration pour le Duc. Bon, le tout date tout de même de 2011... On fait du neuf avec du vieux...

Kaaris ne s'est pas embarrassé et a pris le même angle d'attaque quand il a répondu balançant une image sur laquelle on voit la mère des deux enfants de Booba embrasser un autre homme...

Bref, tout ça ne vole pas bien haut et on se dit que si l'octogone doit venir mettre un point final à cette "guerre", ce ne sera pas plus mal...