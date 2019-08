Booba-Kaaris : vers une réconciliation ?

La situation entre Booba et Kaaris évolue d'heure en heure...

Alors qu'on vient d'apprendre que le combat entre Kaaris et Booba ne pourrait peut-être pas avoir lieu, la ville de Bâle refusant pour le moment de délivrer les autorisations nécessaires à sa tenue de peur des débordements, Booba a posté ce matin un message sur Instagram qui interroge et qui ouvre la porte à une solution pacifiste et moins violente. Si, à aucun moment, il n'envisage de se retirer du combat, le Duc de Boulogne pense pourtant à la suite et tend la main à Kaaris.

Jusqu'à présent la "guerre" entre Booba et Kaaris, qui dure quand même depuis longtemps s'est surtout cantonnée à Instagram, si on excepte la bagarre de l'année dernière à Orly qui a valu un mois de prison à chacun des belligérants. C'était à qui aller le plus insulter l'autre, l'humilier ou se moquer de lui, en vidéo, en photo, en montage. Les insultes fusaient et tout le monde en a pris pour son grade : les parents, les enfants, les femmes, les entourages etc, etc. Un retour en arrière semblait totalement impossible, le point de non-retour étant dépassé depuis bien trop longtemps.

Depuis ce matin, tout a changé. Dans la nuit, Booba, pourtant le rappeur le plus virulent du rap français sur Instagram, celui qui manie son compte comme une véritable arme, a posté un message plein de respect et qui, pour la première fois, ouvre la porte à une réconciliation, voire même, plus étonnant encore, à une future collaboration. Evidemment, le public ne serait pas contre car "Kalash" reste un des feats les plus lourds jamais faits dans le rap français mais on doute quand même qu'après ce qui s'est passé depuis des mois cela soit possible.