6ix9ine : l'humiliation continue...

La mère de son fils pense rapper mieux que lui...

Hier, de nouveaux documents accablaient 6ix9ine, avant-hier, c'étaient des vidéos qui fuitaient sur Internet, aujourd'hui, la mère de son fils, Sara Molina, qui veut se mettre au rap et pense "être meilleure que 6ix9ine et Nicky Minaj", rien que ça...

C'est dans un post Instagram qu'elle s'est lancée. Elle kicke un couplet dans le titre "Okay" du rappeur Fel. Dans ses lyrics, Sara Molina affirme qu'elle rappe mieux que son ex et Nicki... Elle en profite aussi pour en remettre une couche sur Smokepurpp après qu'ils aient échangé sur les réseaux sociaux.

"Dawg these rap bitches they can suck a whole dick/I flow better than Nicki I rap better than 6ix/Curve a new rapper, got him throwing a fit/Tell Purpp man up, he really sounds like a bitch," dit-elle de manière très explicite. On ne la traduira pas, les propos sont assez simples à comprendre....

Molina semble faire référence à la façon dont 6ix9ine et Nicki ont collaboré sur "Fefe" et "Mama" avec Kanye West l'année dernière. Mais c'est finalement assez souvent qu'elle s'adresse publiquement au père de son fils. Des vidéos l'ont déjà montré en train de se moquer de son ex. Alors que Jade, la nouvelle petite-amie de 6in9ine ne cesse de clamer son amour pour le rappeur de Brooklyn, son ex fait plutôt l'inverse...

L'allusion à Purpp est plus claire. Ce dernier avait déclaré qu'il voulait coucher avec Sara Molina et sa propre petite-amie avant de se raviser et de dire qu'elle ressemblait à un cheval... Mais bon, si même les ex de rappeurs commencent à régler leurs comptes en clashant à tout va, ça va devenir compliqué. Pour 6ix9ine, c'est une humiliation de plus alors qu'il n'a pas vraiment besoin de ça...