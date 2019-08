6ix9ine : de nouveaux documents l'enfoncent

Tekashi 6ix9ine aurait donné 50 000 dollars à un homme soupçonné de meurtre...

Décidément, les déboires s'accumulent pour 6ix9ine. Alors que sa petite-amie tente le tout pour le tout pour continuer à la faire exister en balançant des vidéos intimes de leur couple sur Internet, voilà que de nouvelles révélations pourraient encore un peu plus enfoncer le rappeur : il aurait offert 50 000 dollars à celui qui s'occuperait de son racketteur !

Le procès de Tekashi 6ix9ine se rapproche de la date fatidique puisqu'il débutera le 9 septembre prochain. L'enquête vient de mettre à jour de nouveaux documents qui incriminent encore un peu plus de le rappeur. Ceux-ci suggèrent que 6ix9ine aurait offert 50 000 dollars pour faire assassiner son ravisseur présumé...

C'est le magazine XXL qui sort cette information. Selon les documents qu'ils ont pu consulté, 6ix9ine, un membre connu du gang Nine Trey, a été volé et kidnappé après le tournage d'une vidéo. Anthony "Harv" Ellison, membre de Nine Trey, et un autre membre non identifié du gang figurent aussi dans les documents comme étant les deux hommes qui ont volé et enlevé 6ix9ine. Ces documents prouvent aussi que 6ix9ine a confié à son manager qu'il était prêt à verser 50 000 dollars à celui qui tuerait Ellison.

"Au cours d'une conversation enregistré qui a lieu aux alentours du 26 juillet 2018, le manager de 6ix9ine lui a dit qu'en permettant à Ellison de le voler, il se mettait dans une position de faiblesse. 6ix9ine aurait dit à Jordan qu'il voulait tuer Ellison en guise de représailles. Dans une conversation, il a informé son manager qu'il paierait 50 000 dollars à quiconque tuerait Ellison."

L'artiste aux cheveux couleur arc-en-ciel devra également témoigner au sujet d'une conversation qu'il a eue avec son manager et son co-accusé Jamel "Mel Murda" Jones après le vol "qui a eu lieu alors que Jordan et Jones avaient apporté un fusil d'assaut chez lui pour se protéger après le vol."

Pour étayer encore un peu plus leurs accusations, les procureurs ont aussi prévu d'utiliser des clips de 6ix9ine.

"Le gouvernement compte proposer au procès au moins quatre vidéos, accessibles au public, qui fournissent un contexte sur les différends entre Nine Trey et des membres de gangs rivaux. Il espère aussi obtenir les témoignages de témoins ayant participé à ces clips. Ces vidéos montrent des apparitions des membres de Nine Trey, y compris Ellison ainsi que des paroles soulignant le conflit entre 6ix9ine et des rappeurs rivaux."

A noter que dans ces documents, 6ix9ine est dénommé "CW-2" comme témoin coopérant, un statut qui risque de ne pas aider tant que ça le rappeur multicolore...