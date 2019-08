Booba-Kaaris : les places pour le combat disponibles à la rentrée !

Alors que le combat entre Booba et Kaaris est enfin signé, le promoteur a annoncé que les places seront bientôt en vente.

Alors qu'Instagram s'est tranformé ces derniers jours en défouloir pour Booba et Kaaris, le promoteur suisse du combat a annoncé que les places seraient mises en vente au mois de septembre prochain.

Il a en a fallu du temps, mais le contrat pour le combat de MMA entre Kaaris et Booba a enfin été signé la semaine dernière. Depuis, comme deux adversaires qui savent qu'ils vont bientôt s'affronter, ils ne cessent de se lancer des piques sur Instagram devenu leur nouveau terrain de jeu en attendant de se regarder dans les yeux dans l'octogone suisse. On savait déjà que le combat aurait lieu le 30 novembre prochain, on connaît désormais la date de mise en vente des places pour ce combat hors-norme : elles seront disponibles dès le début du mois de septembre.

La société SHC organisatrice du combat précise aussi que celui aura lieu à la St-Jacokshalle de Bâle d'une capacité de 13 000. Il sera bien précédé d'une conférence de presse et d'une pesée officielle qui auront lieu les 27 et 29 novembre.

Moment unique dans l'histoire du rap français et de la musique en général, les places pour ce combat (sous réserve du prix) devraient attirer de nombreux curieux et devraient rapidement s'arracher. Soyez prêts !