A$asp Rocky se livre sur son passage en prison

Libéré après son procès en attendant le verdict, A$asp Rocky est revenu sur cette expérience douloureuse.

Après quatre semaines passées sous les barreaux suite à une bagarre dans les rues de Stockholm, A$ap Rocky a été libéré de prison en attendant le verdict de son procès qui devrait intervenir sans doute autour du 14 août. Il a également été autorisé à rentré aux Etats-Unis. Très vif sur les réseaux sociaux, le rappeur de Harlem en a immédiatement profité pour remercier tous ceux qui l'ont soutenu dans cette épreuve.

"Merci du fond du coeur à tous mes fans, amis et tous ceux qui m'ont soutenu dans le monde durant ces dernières semaines. Je ne peux pas réellement décrire à quel point je suis reconnaissant envers vous tous."

Il a aussi profité de son activité sur les réseaux sociaux pour revenir sur ces dernières semaines particulièrement éprouvante.

Cela a été une expérience très difficile et très humiliante. Je veux remercie la cour qui nous a permet de retourner dans notre famille et de revoir nos amis.

Dans les commentaires sous son post, A$ap Rocky a pu mesure à quel point il était apprécié par ses pairs puisqu'on peut y lire les réactions de Tyler, The Creator, Macklemore, Big Sean, Pharrell, YG et Dwayne "The Rock" Johnson qui ont été parmi les nombreuses personnalités à se féliciter de la mise en liberté du membre d'A$ap Mob.

Pour autant, la situation d'A$ap Rocky n'est pas encore totalement éclaircie. Il devra en effet retourner en Suède pour le verdict. Alors qu'il a plaidé non coupable, il risque tout de même une peine de deux ans de prison, même si les procureurs n'ont requis que six mois d'enfermement.