A$ap Rocky demande justice au juge suédois

Le procès d'A$ap Rocky pour violences se poursuit. Hier, c'était le rappeur qui était appelé à la barre. Il a demancé justice au juge suédois. Rappelons qu'il avait déjà plaidé non-coupable un peu plus tôt mais qu'une vidéo sortie hier mettait à mal sa version des faits.

Encore une fois, c'est le site people américain TMZ qui a réussi à obtenir l'audio de l'intervention du cofondateur d'A$ap Mob lors de son passage à la barre. Dans son discours, A$ap Rocky a tenu à rappeler que lui-même ou son entourage ont fait tout ce qu'ils ont pu pour éviter que la situation ne s'envenime. Il insiste également sur le fait qu'il n'a jamais cassé de bouteille, ce qui semble être le centre de l'affaire.

"Nous avons vu des bouteilles par terre et nous les avons ramassées. Nous ne voulions pas qu’ils les récupèrent. Nous ne voulions pas qu’ils les aient en leur possession. À ce moment-là, des filles sont venues et ont décidé d’aider et d’essayer de régler la situation. Ils ont également ignoré ce qu'elles leur disaient. Nous avons demandé aux filles d’appeler la police parce que nous ne connaissions pas le numéro [...] Je n’ai cassé aucune bouteille. Je l’ai mise dans la rue."