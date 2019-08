A$ap Rocky : la vidéo qui choque !

A$ap Rocky a vu ressortir une vidéo de son altercation avec deux Suédois

Alors qu'A$ap Rocky est jugé pour violence depuis hier à Stockholm, une nouvelle vidéo de sa bagarre avec deux rappeurs suédois vient d'être publiée sur Internet et elle n'est pas du tout en faveur du rappeur new-yorkais. Elle risque même de peser lourd dans la décision du juge... Rappelons qu'A$ap Rocky a déclaré qu'il n'était pas coupbale des faits qui lui sont reprochés mais qu'il est toujours emprisonné.

Alors que beaucoup de rappeurs et d'hommes politiques se sont plaints de sa détention, le média américain TMZ vient de mettre en ligne une vidéo qui jette un froid. On y voit la bagarre filmée par une caméra de surveillance et le garde du corps d'A$ap Rocky étouffer un des rappeurs suédois, le soulever et ensuite le jeter au sol. Cette vidéo jette un pavé dans la mare et met à mal la défense américaine. Surtout que, même si toute l'équipe du membre du crew A$ap Mob a plaidé coupable, il semble que les membres de la cour de justice ne soit pas d'accord avec cette version.

Cette vidéo a été tournée avant le début de la "vraie" bagarre où le Suèdois se relève et attaque le garde du corps d'A$ap Rocky. Cela peut reconsidérer l'affaire. Il serait alors considéré comme étant en légitime défense tandis que le boyguard deviendrait alors l'agresseur. La nuance est d'importance et elle est discutée au sein de la cour de justice. Surtout que le jeune a été totalement innocenté par la justice et a déclaré avoir eu peur qu'A$ap Rocky et son équipe cherche à le tuer.