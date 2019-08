Machine Gun Kelly veut partager un titre avec Eminem !

Machine Gun Kelly est en pleine promotion de son dernier album "Hotel Diablo". A chacune de ses interventions, il est questionné sur le clash qui l’oppose à Eminem. Hier, il avouait être saoul quand il a écrit "Rap Devil" et se montrait encore assez virulent à propos de Slim Shady. Aujourd’hui, il revient avec d’autres sentiments puisqu’il veut désormais faire un feat avec Em’…

Dans une interview pour le podcast Everyday Struggle, MGK a forcément été interrogé sur Marshall Matters. Et sa réponse n’a pas été du tout celle attendue. Le rappeur de Houston envisage désormais une issue positive à ce clash. Et pour le clôturer en beauté, il n’attend désormais qu’une chose : poser avec Eminem sur un même morceau…

"Mettez-nous ensemble sur un titre, on verra comme ça qui est le plus fort !"

Pourtant, dans le reste de l’interview, il est une nouvelle fois revenu sur la façon dont il avait enregistré "Rap Devil", sous alcool et sous le coup de la colère. Malgré les conseils d’YBN Cordae qui lui disait de faire attention, MGK a réagi presque instinctivement.

J’ai fait ça je me trouvais, quelques heures à peine après son attaque du genre : "Fuck this muthafucka ! Envoie le Pro Tools et on y va ! On a téléchargé une photo de lui et c’était parti !"