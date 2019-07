Machine Gun Kelly était saoul quand il a clashé Eminem !

Dans une récente interview, Machine Gun Kelly est revenu sur son clash avec Eminem et s’il ne regrette pas ses propos, il a quand même avoué qu’il était sous l’emprise de l’alcool quand il a écrit le diss track.

En pleine promotion de son dernier album, "Hotel Diablo", MGK est passé par les studios de DJ Akademiks et de son équipe pour une grande interview. Fatalement, son clash avec Eminem est revenu sur le tapis… Dans cet entretien, Machine Gun Kelly insiste sur le fait que les gens ne devraient pas forcément rester loyaux envers des artistes qui sont considérés comme des légendes mais qui ne se comportent pas comme tels.

"Aujourd’hui, Internet brouille les pistes, c’est assez énervant. C'est un peu comme si nous ne pouvions pas être une génération émergente parce que quelqu'un est une légende et ne tient pas compte de nous. Comme on fait quelque chose pour notre génération, reconnaissez-le. [...] J’ai dit ce que j’ai dit et je m’en fous. Tu ne peux pas m’en vouloir pour ça, j’ai dit ça pour toute une génération […] Après, c’était bizarre, étrange et c’est sorti de nulle part, c’est sorti au mauvais moment."