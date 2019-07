A$ap Rocky plaide non coupable lors de son procès suédois

Le procès d'A$ap Rocky vient de s'ouvrir en Suède. Le rappeur risque jusqu'à deux ans de prison.

Alors que le procès d’A$ap Rocky vient de s’ouvrir en Suède suite à son arrestation pour violences au début du mois de juillet, le rappeur new-yorkais a plaidé non-coupable lors de son audition devant le juge chargé d’instruire la procédure.

La justice suédoise reproche à A$ap Rocky et à son équipe d’avoir été au cœur d’une bagarre dans les rues de Stockholm. Ils s’en seraient pris à deux jeunes gens qui les auraient provoqués et les auraient rués de coups alors que le rappeur américain devait se produire en concert dans la ville. Rapidement placé en garde-à-vue puis incarcéré, A$ap a passé tout le mois de juillet en prison en attendant son procès.

Celui-ci a débuté hier devant une foule impressionnante de fans et de journalistes. La mère du MC était aussi sur place. Devant ce parterre, le rappeur new-yorkais a plaidé non-coupable, son avocat ajoutant même qu’il avait agi en position de légitime défense. Le procès devrait se poursuivre jusqu’au 2 août prochain et A$ap Rocky dont la présence ne serait plus indispensable risque tout de même deux ans de prison si le tribunal le reconnaît coupable de faits qui lui sont reprochés.

Sa situation a mis le feu aux poudres entre la Suède et les Etats-Unis puisque Donald Trump qui ne manque pas une occasion de tweeter et a expliqué qu’il était prêt à se porter garant du rappeur. Plusieurs élus au Congrès et l’ancien ambassadeur des Etats-Unis ont aussi pris l’affaire à bras le corps pour faire libérer le leader d’A$ap Mobb, mais mis à part mettre de l’huile sur le feu, ces pressions n’aboutiront pas et il faudra bien que le rappeur américain se plie à la décision de justice suédoise.