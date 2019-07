6ix9ine bientôt en liberté ?

Jade, sa petite-amie a publié un message bien mystérieux...

Cela semble presque impossible vu les charges qui pèsent contre 6ix9ine, mais ce dernier pourrait être libéré avant la fin de l’année 2019 ou tout début de l’année 2020. C’est du moins ce que l’on croit comprendre suite au récent post Instagram de sa petite-amie.

Arrêté en novembre dernier pour 17 chefs d’accusation comme détention d’armes, trafic de drogue, vol à main armé et fusillade, 6ix9ine ne devrait jamais revoir le jour sans qu’il n’y ait des barreaux devant… Pour tenter d’alléger sa peine, il a même balancé certains de ses complices et a même accepté de collaborer avec la police contre une réduction de peine. Il aide les autorités dans leur enquête sur le gang des Nine Trey Gangsters et a aussi plaidé coupable de certaines accusations pour devenir un témoin protégé. Un choix qui l’a évidemment mis au ban du rap game puisque son attitude a été condamnée par beaucoup parmi lesquels Snoop, 50 Cent et Meek Mill ont été les plus virulents.

Pourtant, Jade, sa petite-amie qui sert de relais entre le rappeur et ses fans vient de dévoiler un post énigmatique sur son compte Instagram même si ce dernier a rapidement été retiré. Il y est écrit : "Six more months motherfu**er ! (Encore six mois fils de p**e)". Est-ce à dire que 6ix9Ine pourrait sortir dans six mois ? Un pas que certains n’ont pas hésité à franchir et qui a permis à certains fans de reprendre espoir. Cette probabilité est pourtant plus que faible tant les charges qui pèsent sur le rappeur sont lourdes. Il est en effet accusé d’avoir commandité l’assassinat de Chief Keef et même s’il a dénoncé le tueur, le voir quitter la prison dans quelques mois paraît être un doux espoir pour celui qui est désormais considéré comme une balance mais qui ne devrait pas arriver…