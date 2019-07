Booba - Kaaris : le contrat pour le combat est signé !

Après des mois de tergiversations, le combat entre Booba et Kaaris aura bien lieu. Les deux rappeurs ont signé le contrat !

On a envie de dire enfin ! Après les insultes, les problèmes de dates, de lieux, d’organisation, d’argent etc, Booba et Kaaris ont enfin signé tous les deux le contrat qui officialise leur engagement pour leur combat auprès du promoteur de MMA suisse. Alors qu’on n’y croyait plus vraiment, sentant venir le coup fourré, Saddam Haut de Seine en a même profité pour poster sur son compte Instagram l’affiche de la soirée qui se déroulera le 30 novembre prochain dans la ville de Bâle. Préparez-vous car le DUC annonce aussi que les billets seront bientôt disponibles ! Du coup, vous savez ce que vous faites le 30 novembre prochain : un octogone sans règle !

Si Booba a posté l’affiche, c’est Kaaris qui a partagé une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle il explique qu’il a signé le contrat que Booba lui avait fait parvenir. Insultant B2O pour ouvrir sa vidéo, il montre ensuite le document face caméra sur lequel on peut reconnaître le vrai nom de Kaaris (Okou Gnakouri) et sa signature. Il ne manque plus que celle du promoteur pour que tout soit OK. "Tu fais le malin parce que tu as signé un papier ? Tu peux en envoyer des centaines, il n’y a pas de problème" assène-t-il ensuite accusant Booba d’avoir des gardes du corps. Mais en toute détente, il explique ensuite qu’il va "monter sur le ring pour lui b**** sa race".

On attend maintenant le combat avec impatience sachant que le perdant perdra sans doute plus qu’un combat, mais aussi une partie de sa crédibilité… Vivement le 30 novembre !