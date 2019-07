Cardi B : elle révèle le montant qu'elle touche pour un concert !

Alors que l'été arrive à grands pas, de nombreuses personnes se demandent pourquoi Cardi B n'a pas de dates de concerts de prévues à proprement parler. Piquée par ces questionnements, l'artiste n'a pas hésité à y répondre publiquement, sur ses réseaux sociaux :

"Je trouve ça drôle que des gens qui ne sont même pas des fans se demandent pourquoi je n'ai pas fait de tournée. Eh bien voilà, je vais vous expliquer. Imaginons que je gagne 600.000 dollars par soir en tournée. Ça semble bien, mais si on s'intéresse au business d'une tournée ? La production en scène va être énorme parce que les gens veulent voir un gros spectacle et je vais devoir payer 450.000 dollars par soir, parce que le Bardigang (ses fans) méritent le meilleur. Et n'oubliez pas en plus de ça, les costumes, le maquillage, la coiffure. Il me restera 150.000 dollars par soir."