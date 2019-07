Nemir : il annonce son premier album !

S. Pri Noir, Nekfeu ou encore Alpha Wann au programme...

Si nous pouvions découvrir le nouveau clip d'S. Pri Noir, "Mon Crew" en featuring avec Nemir il y a moins d'un mois, ce dernier fait à nouveau parler de lui avec une très bonne nouvelle. C'est donc la sortie de son premier album éponyme "Nemir" que l'artiste vient d'annoncer.

Il faudra patienter jusqu'au 6 septembre prochain pour découvrir son premier opus officiel dont on a déjà pu se faire une idée. Les titres "Ca sert", "Des heures" et "Saint-Jacques" en feront en effet partie, ainsi que le nouveau morceau dévoilé hier : "Sur ma vie" en collaboration avec Alpha Wann.

Alors que cette belle annonce vient de tomber, Nemir ne fait pas les choses à moitié et nous dévoile d'emblée la tracklist complète ainsi que la cover de son projet à travers une publication Instagram (à retrouver ci-dessous). Au programme, des invités triés sur le volet : on pourra en effet retrouver Nekfeu, Alpha Wann donc, S. Pri Noir, Gros Mo et Kikesa.

imum Ca sert Sur ma vie (feat. Alpha Wann) Favela Des heures Habibi Rock N' Roll (feat. S. Pri Noir) Sans mal Saint-Jacques Loin devant DPLT (feat. Nekfeu) Biomen Je plane (feat. Kikesa) Chica Elle m'a eu (feat. Gros Mo) Chant sacré

Très présent dans le paysage rap depuis plusieurs années maintenant, Nemir présentera donc avec fierté son premier album à la rentrée scolaire prochaine. On attend avec impatience de découvrir ce qu'il nous a préparé. En attendant, vous pouvez d'ores et déjà prendre de l'avance et vous le procurer en précommande !