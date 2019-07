R. Kelly risque la prison à vie !

Le chanteur accusé de "pornographie infantile"...

Le 11 juillet dernier à Chicago, R. Kelly se faisait arrêter avec de nombreux chefs d'accusation à son encontre. Treize pour être précis. Selon le média New York Times, l'artiste de cinquante-deux ans déjà connu pour avoir été accusé de plusieurs agressions sexuelles sur de très jeunes fans a été arrêté cette fois-ci pour "pornographie infantile" et "détournement de mineur". S'il avait été acquitté lors d'un procès pour pornographie juvénile il y a dix ans, de nouvelles plaintes reprennent le dessus et les procureurs fédéraux ne sont pas prêts de le lâcher.

. Pour rappel, il avait été acquitté lors de son procès en 2008 lorsqu'une de ses victimes avait reffusé de témoigner contre lui alors que les enquêteurs avaient trouvé une preuve solide : une vidéo de lui et une jeune fille mineure en train d'avoir des relations sexuelles plus que douteuses.

Après avoir été libéré sous caution en février dernier, le chanteur de RnB est de retour devant la justice, et il continue de nier en bloc :

"Je n’ai pas fait ce genre de choses. Ce n’est pas moi"

Pourtant, depuis la diffusion du documentaire "Survivre à R. Kelly", plusieurs victimes ont accepté de témoigner contre lui. Sa propre fille, Joan Kelly, aka Buku Abi, alors âgée de 21 ans, a livré un témoignage bouleversant lors de son passage dans l'émission "Growing Up Hip Hop : Atlanta".

"Les gens ne se rendent pas compte à quel point ça fait mal. Je n’ai rien fait de mal. Je n’ai pas demandé à être là "

Depuis les nouveaux témoignages et la large médiatisation de cette affaire, la jeune femme se fait harceler sur les réseaux et le vit très mal. R. Kelly risque la prison a vie actuellement. Une affaire à suivre de près...