Booba serait-il en clash avec Fianso ?!

Se sentant visé par une punchline de Sofiane, Booba attaque le rappeur du Blanc Mesnil sur Instagram !

Alors que Booba est déjà en froid avec un paquet d’artistes et qu’il prépare son futur combat contre Kaaris, il semble que le D.U.C ait dû ajouter un nouveau venu à sa liste noire. En effet, le rappeur du 92i s’est fendu hier d’un nouveau post Instagram visant directement Fianso.

L’histoire part du morceau “Sous contrôle” de Sofiane où l’on peut entendre les mots suivants : “ Je regarde mes fils mes meilleurs amis, qu’est ce que tu veux que j’aille foutre à Miami ?”. Une punchline que le rappeur du Blanc-Mesnil a détaillée et expliquée lors d’une interview pour le média suisse Tataki, déclarant notamment qu’il n’était pas très client du bling-bling autour du rap ou du fait de montrer ses bijoux et ses moyens matériels, avant de finir par cette déclaration : “Dans la rue d’où je viens, on dit “Montrer son argent c’est montrer son cul””.

Des mots qui n’ont pas échappés au Duc de Boulogne habitant à Miami et assez réputé pour son mode de vie luxueux ainsi que ses Lamborghinis clinquantes. Se sentant visé, le rappeur du 92 n’a pas hésité à riposter sur Instagram en repostant l’extrait de l’interview sur son propre compte avec une légende moqueuse mais explicite reprenant la citation de Sofiane : “Dans la rue d’où je viens, on leur montre notre argent et elles nous montrent leur cul! ???? Et c’est super!! ????‍☠️”.

Alors clash ou pas ? On ne peut encore rien affirmer mais dans le cas ou Sofiane répondrait, c’est un scénario qui pourrait devenir réel...