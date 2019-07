A$ap Rocky : Sa tournée européenne annulée !

Les fans peuvent ''remercier'' la Suède pour l’annulation de la tournée d’A$ap Rocky…

Toujours détenu en Suède pour une simple bagarre, l’équipe d’A$ap Rocky vient d’annoncer l’annulation de sa tournée européenne…

Alors qu’il devait se produire sur de nombreuses scènes à travers l’Europe, le festival Sonar situé à Barcelone vient de révéler un communiqué de presse sur son compte Instagram afin d’annoncer l’annulation du concert de Pretty Flacko. Contactés par les manageurs du rappeur américain, les équipes du festival espagnol ont livré le message suivant :

"Une annonce du management de A$ap Rocky : A$ap Rocky est détenu dans une prison suédoise pour une période indéterminée pour avoir agi en situation de légitime défense lors d’une altercation. En raison de cette situation regrettable, il est contraint d’annuler ses dates de festivals européens et de tournée en juillet. C’est pourquoi Sonar a le regret de vous annoncer qu’A$ap Rocky ne se produira pas à Sonar 2019. Cette annonce intervient malgré les efforts de Sonar et du management de Asap Rocky pour trouver une solution, et nous souhaitons remercier les fans de leur patience depuis la semaine dernière. Sonar travaille dur pour trouver un artiste de remplacement pour le vendredi 19 juillet, qui sera annoncé prochainement."

Le 30 juin dernier, A$ap Rocky visitait la ville de Stockholm en Suède dans le cadre de sa tournée européenne. Alors qu’il se baladait tranquillement dans les rues, entouré de ses gardes du corps, le rappeur s’est retrouvé mêlé à une rixe durant laquelle des violences aggravées ont été déclarées. Actuellement incarcéré, A$ap Rocky encourt jusqu’à six ans de prison ! Soutenu par ses fans et les grands noms du rap game, l’hashtag #FreeAsapRocky ne cesse de s’imposer sur la toile, mais la Suède ne souhaite pas en démordre.

#FreeAsapRocky