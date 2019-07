Nicki Minaj : son concert en Arabie Saoudie compromis !

Le passage de l'artiste créée une grosse polémique...

Si les organisateurs d'un festival de musique à Djeddah avaient annoncé la venue de Nicki Minaj dans le but de changer l'image du royaume ultra conservateur, il semblerait que cette décision ne mette pas tout le monde d'accord.

Alors que la star américaine devrait se produire au Jeddah World Fest le 18 juillet prochain, une grosse polémique et de nombreuses réactions négatives se font entendre, remettant en cause la légitimité de son live. Si l'on sait que l'artiste ne mâche pas ses mots dans ses textes et n'hésite pas à se dévoiler sur scène, tant dans la danse que dans ses tenues plus que suggestives, le lieu de son concert pourrait ne pas être adapté aux yeux de tous.

Conformément à la législation saoudienne, la manifestation sera sans alcool ni drogue et sera ouverte aux personnes âgées de 16 ans et plus au stade sportif King Abdullah de la ville de la mer Rouge. Bien que l’Arabie saoudite ait récemment assoupli certaines restrictions (levée de l’interdiction des salles de cinéma imposée après 35 ans et enfin donner aux femmes le droit de conduire), les espaces publics sont généralement séparés par sexe et les droits des femmes restent restreints.

Dans une vidéo particulière visionnée plus de 37 000 fois sur Twitter, une saoudienne portant un foulard dénonce l'hypocrisie flagrante du gouvernement saoudien, sachant que les femmes qui assisteront au concert de Nicki Minaj devront porter une longue robe appelée abaya et recouvrant tout le coprs .

"Vous ne pouvez pas me demander de porter l'abaya et la tenue vestimentaire conservatrice à un concert où vous apportez Nicki Minaj et toute sa vulgarité et ses chansons sur le fait de secouer ses fesses. (...) Elle va aller secouer son cul et toutes ses chansons sont indécentes, parler de sexe et de tremblement de cul, puis tu me dis de porter l'abaya. (...) Que se passe-t-il?"

De nombreux débats fusent sur Twitter et les discussions n'en finissent plus. On peut lire beaucoup de critiques sur les décisions actuelles du pays, soulignant les libertés creuses que le gouvernement utilise pour prétendre embrasser la modernisation.

Le passage de Nicki Minaj sera-t-il annulé? Une affaire à suivre...