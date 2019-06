Nipsey Hussle : ses derniers mots révélés !

Le grand jury rend son dernier témoignage public...

Au cours des 88 jours qui se sont écoulés depuis le meurtre tragique de Nipsey Hussle, des détails concernant comment et pourquoi il a été assassiné de manière aussi insensée ont fait leur apparition sous toutes leurs formes : certaines factuelles, d'autres moins. Cependant, le récit officiel des derniers instants de Nipsey a finalement été dévoilé, comme l'indique un témoignage d'un grand jury rendu public il y a quelques jours (le 27 juin) à la suite d'une demande du tribunal pour un accès public au Los Angeles Time.

"Nipsey Hussle a passé une partie de l'après-midi du 31 mars à signer des autographes, à prendre des photos avec les fans et à discuter avec des amis au centre commercial Hyde Park où il était propriétaire de plusieurs entreprises. Moins d'une demi-heure après son arrivée, Eric Holder a approché le célèbre rappeur, qui faisait partie d'un groupe plus important, et les deux hommes se sont serré la main. Ils ont eu une conversation de quatre minutes et, à un moment donné, le sujet a viré au vif du sujet. (...)"La conversation n'a pas été particulièrement intense. Ce n'était pas particulièrement belligérant. " Mais la conversation était suffisante, a déclaré le procureur, "que cela ait amené Eric Holder à vouloir revenir sur le parking et à tuer Nipsey Hussle." Après avoir parlé, Holder a ramassé des frites au chili dans un magasin de burger à proximité, est monté dans la voiture d'une femme et est parti. Peu de temps après, l’homme de 29 ans est revenu, un pistolet dans chaque main, et aurait ouvert le feu. Hussle est tombé au sol, souffrant d'au moins 10 blessures par balle, ont indiqué les autorités, ajoutant que, avant de prendre la fuite, Holder lui avait donné un coup de pied à la tête. "Vous m'avez eu", a déclaré Hussle après avoir été abattu. "

Parmi les autres détails, citons les récits à la première personne d'Herman Douglas (membre de l'équipe de Nipsey), de Kerry Lathan (une autre personne qui a été blessée dans la fusillade) et notamment de la femme non identifiée qui a conduit la voiture de fuite pour Holder, qui a commencé à fréquenter l'assaillant en février et craint maintenant pour sa vie...

