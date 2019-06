6ix9ine : un de ses racketteurs plaide coupable !

Ro Murda devant la justice...

Un autre accusé dans l'affaire de racket de Tekashi 69 aurait plaidé coupable. Jeudi 27 juin, Roland "Ro Murda" Martin a plaidé coupable à un chef d’accusation, affirmant avoir participé à un complot de racket.

Selon les documents judiciaires mis en avant par le média par Complex, Martin ne sera peut-être pas poursuivi pour son rôle présumé dans le vol à main armée de Manhattan en avril 2018, alors que 6ix9ine, son ancien acolyte, Kifano "Sotti" Jordan et plusieurs autres affiliés à cette histoire ont déjà plaidé coupables.

Martin est la dixième personne inscrite dans l’affaire de racket en cours. Anthony "Harv" Ellison, accusé d’avoir enlevé et assailli 6ix9ine en juillet 2018, et Aljermiah "Nuke" Mack, un nouvel ajout à l’affaire accusé de trafic d’héroïne, de fentanyl et de MDMA, sont les deux seuls restants.

Pour rappel, le rappeur de Brooklyn a été arrêté en novembre dernier pour ses liens présumés avec le gang des Nine Trey Gangsta Bloods. Il est derrière les barreaux depuis son procès du 4 septembre.

Les archives du "Federal Bureau of Prisons" indiquent que Martin est actuellement détenu lui aussi, au Metropolitan Detention Center de Brooklyn. Il devrait être condamné le 3 octobre prochain. Il pourrait être condamné à de nombreuses années de prison.

Dans l'intervalle, 6ix9ine devrait être condamné le 24 janvier 2020. Il est possible que cela se produise plus tôt si les prévenus restants plaident coupables avant la date du procès.

A suivre...