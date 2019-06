Sneazzy annonce officiellement la fin de 1995 !

1995, c'est ce groupe pour le moins légendaire qui a lancé de belles carrières. Parmi les membres, on compte Alpha Wann, Darryl Zeuja, Nekfeu, Fonky Flav', Sneazzy, ainsi que du producteur Hologram Lo'. Alors que les rappeurs ont arrêté de faire de la musique ensemble sous ce nom, ils n'en demeurent pas moins nostalgiques quand ils y repensent.

C'est sur les réseaux sociaux de Sneazzy que l'on a pu voir une publication pour le moins émouvante. Alors que leur album intitulé "La Source" fête ses huit années d'existence, l'artiste n'a pas manqué de marquer le coup et en a profité pour officialisé l'arrêt du groupe 1995. Si les membres ont fait leur chemin, chacun de leur côté, ils n'oublient pas leurs débuts.

"Déjà 8 ans que le 1er projet est né, et 10 ans que je rap, merci à tous d’être présent depuis à mes côtés, parfois les chemins se séparent mais j’oublie pas d’où je viens et 1995 m’a fait vivre des moments magiques alors je rends hommage à l’entité UNDOUBLENEUFCINQ, pas jusqu’à l’infini malheureusement mais jusqu’où on l’a emmené. Joyeux anniversaire « La Source"